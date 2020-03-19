Анимационное видео для бота PR-master 2bk

Меня зовут Игорь, я представитель Студии бизнес анимации "70/30".

Мы занимаемся созданием анимационных роликов.

Вот примеры наших работ:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTL-JKEshzANNVBAuA0A74TzsHe8e8e77

Делаем все это в комплексе:

- пишем сценарий;

- записываем профессиональное голосовое сопровождение и музыкальный фон;

- рисуем иллюстрации;

- создаем анимацию;

- монтируем видео в качестве Full HD.