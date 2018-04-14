Анимационное видео для для Адвокатского Бюро

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Добрый день!Зовут меня Максим. Я занимаюсь созданием анимационных и рисованных видео.Делаю все это в комплексе: пишу сценарий, создаю персонажей, делаю озвучку и отдаю Вам готовое видео в формате Full HD.Вот ссылка на мои работы:https://www.youtube.com/watch?v=cwv8PDvtrP8&list=PLmsdGFW8PMR1pGBX_n-GLThAB4VuQ4tSWСрок - от 3х дней.Работаю качественно и ответственно.
Ниже мои контакты:
Viber:+380997252506
Telegram: animation_99
Телефон: +380997252506
Почта:[email protected]