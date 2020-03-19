Анимационное видео для компании Renome Smart

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Меня зовут Игорь, я представитель Студии бизнес анимации "70/30".
Мы занимаемся созданием анимационных роликов.
Вот примеры наших работ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTL-JKEshzANNVBAuA0A74TzsHe8e8e77
Делаем все это в комплексе:
- пишем сценарий;
- записываем профессиональное голосовое сопровождение и музыкальный фон;
- рисуем иллюстрации;
- создаем анимацию;
- монтируем видео в качестве Full HD.