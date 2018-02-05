Анимационное видео для компании Sveb Cargo

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Зовут меня Максим. Я занимаюсь созданием рисованных и анимационных видео под ключ.
С удольствием выполню Ваш заказ. Срок выполнения работ от 3 дней. Работаю быстро, качественно и ответственно. Вот ссылка на мое портфолио:
https://www.youtube.com/watch?v=cwv8PDvtrP8&list=PLmsdGFW8PMR1pGBX_n-GLThAB4VuQ4tSW
Мои контакты:
Viber:+380997252506
Telegram: animation_99
Телефон: +380997252506
Почта:[email protected]