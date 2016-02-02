Анимация для рекламного видеоролика РЦ "Maza Park"

Описание:

Анимация для рекламного видеоролика развлекательного центра "Maza Park"

(покадровая мультипликация). Формат 4K.

Состав работ:

Покадровая векторная 2D анимация.

Посмотреть подробности проекта «Анимация для рекламного видеоролика развлекательного центра "Maza Park"» можно тут ➤