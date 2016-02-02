Анимация для рекламного видеоролика РЦ "Maza Park"

Добавлена
8 лет назад
159 просмотров
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Описание:

Анимация для рекламного видеоролика развлекательного центра "Maza Park"  

(покадровая мультипликация). Формат 4K.

Состав работ: 

Покадровая векторная 2D анимация.

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