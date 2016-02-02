Анимация для рекламного видеоролика РЦ "Maza Park"

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Описание:
Анимация для рекламного видеоролика развлекательного центра "Maza Park"
(покадровая мультипликация). Формат 4K.
Состав работ:
Покадровая векторная 2D анимация.
Посмотреть подробности проекта «Анимация для рекламного видеоролика развлекательного центра "Maza Park"» можно тут ➤