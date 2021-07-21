Анимация на стихотворение

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HANDYPLAY animation studio - Производство анимационного контента под ключ.
У нас большой опыт в коммерческой анимации.
Выполнено более 300 проектов.
Консультация и составление сметы на проект – бесплатно.
В подарок от студии – крутая анимация логотипа.
Минимальные сроки изготовления - от 24 часов до 5 дней.
Стоимость ролика под ключ - от 10 000 до 40 000 рублей за 60 секунд.
Гарантия качества и индивидуального подхода.
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