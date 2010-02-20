Анимация походки свиньи
Анимация
Добавлена998 просмотров
14 лет назад
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Эту анимацию делала для своего же урока по походке четвероногих.
урок будет полезен как 2д аниматорам так и 3д. так как описывала принцип движения четвероногих.
урок здесь:
http://www.designunion.pochta.ru/urokStep4foot/UrokPoxodkaGivotnix.html