Анимация походки свиньи

Эту анимацию делала для своего же урока по походке четвероногих.

урок будет полезен как 2д аниматорам так и 3д. так как описывала принцип движения четвероногих.

урок здесь:

http://www.designunion.pochta.ru/urokStep4foot/UrokPoxodkaGivotnix.html