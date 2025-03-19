Анімована афіша для благодійного заходу

Завдання:

Треба було зробити анімовану афішу для благодійного заходу зі збору грошей для протезів. Завдяки картинкам, які мені кинула замовниця (вона генерувала їх в нейромережі), я зрозуміла, що ця афіша має бути в атмосфері тепла і затишку. Публікуватимуться в Instagram.



Зимовий краєвид і жовте підсвічування на фоні створює відчуття «загорнутися в плед». А велика кількість традиційної їжі, накривання святкового столу посилює асоціації з сімейним приємним святом + акцент на українській культурі. Також я додала футажі вогню, який також посилює атмосферу тепла і затишку.



Що я зробила:

Покращила якість початкової картинки, яку скинула клієнтка

Додала різдвяних українських страв на картинку в нейромережі

Запропонувала варіанти музики з таймінгами

Запропонувала статичні варіанти

Зробила 2 розміра для кожної афіші

Анімімувала

Зробила ще одну варіацію афіші



Анімація:

https://youtube.com/shorts/s8nlOdYldLk?si=ICFetec_vEE4g2XU