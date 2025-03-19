Анімований креатив для реклами Telegram-каналу

Анімація:

https://youtube.com/shorts/ALpd6TMVggM?feature=share



Про проект:

Анімовані креативи створені для залучення потенційних клієнтів CRM-системи Instasport, а також усіх, хто цікавиться спортом, до телеграм-каналу. Цільова аудиторія - широка: чоловіки та жінки 24-50 років. Просування буде в Instagram Stories.



Мета:

показати, що в цьому телеграм-каналі публікуватимуться огляди клубів, корисні поради, меми, мотивація та інші матеріали, пов'язані зі спортом.



Мої рішення:

- Анімувати інтерфейс Telegram - одразу зрозуміло, що рекламується

- Динамічна музика та звук сповіщення - одразу чіпляє увагу

- Смайлики - доповнюють сенс кожного поста, роблячи інформацію ще зрозумілішою.

- Іконка Telegram - відразу підказує клієнту, куди веде посилання, що спрощує навігацію.