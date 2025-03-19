Анімований креатив для реклами Telegram-каналу

Анімація:

https://youtube.com/shorts/2OHd-kSZP64?feature=share



Про проект:

Анімовані креативи створені для залучення потенційних клієнтів CRM-системи Instasport, а також усіх, хто цікавиться спортом, до телеграм-каналу. Цільова аудиторія - широка: чоловіки та жінки 24-50 років. Просування буде в Instagram Stories.



Основний меседж:

«У цьому телеграм-каналі ти нарешті знайдеш свій ідеальний клуб!».



Рішення:

На початку креативу я виділила головні критерії вибору клубу: доступність, кваліфікацію тренерів і гнучкість – саме вони важливі для клієнтів. Анімація карти з мітками показує, що знайти спортивний клуб можна у будь-якому місті України.