Аренда автомобилей бизнес-класса

Видеокреатив для рекламы аренды автомобилей премиального сегмента. Стильный, динамичный ролик с плавными переходами, которые подчеркивают статус и эксклюзивность сервиса.

Какая проблема решена:

Клиенты, ищущие аренду автомобилей высокого класса, часто сталкиваются с перегруженными предложениями. Этот видеокреатив сразу акцентирует внимание на премиальности сервиса и простоте бронирования.

Использовано:

Программы: After Effects, Photoshop, Figma

Графические элементы: градиентный текст серо-черного и нежно-желтого оттенков

Шрифты: сочетание нескольких элегантных шрифтов для подчеркивания премиального стиля

Анимация: плавный въезд автомобиля в кадр, появление кнопки призыва, смена сцен с премиальными авто и прайсами на плашках

Эффекты: затемненный фон с мягким свечением, пульсирующий полукруг на кнопке "Свайп вверх"

Время работы: 16 часов