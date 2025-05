Курсовая работа посвященная переживаниям и страхам первого знакомства.

Музыка: Siegel: Ich hab' noch einen Koffer in Berlin (Arr. Nikoloz Rachveli for Violin, Trumpet, Piano and Orchestra)

Исполнители: Lisa Batiashvili, Till Brönner, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Nikoloz Rachveli

Мастерская Ивана Максимова и Леонида Шмелькова

Мультфильм участвовал в Большом фестивале мультфильмов 2020