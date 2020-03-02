Борьба за эфемерное Счастье

Всё борешься за эфемерное счастье и продолжаешь верить в него? © Антипод-цитата. Видимо, дебилизм воздушно-капельным путем распространяется. Эти гнусности, вера в справедливость - построй свою жизнь сам. © Константин Марино - текст. © VJ CNiclav - музыка. © Продюсер контента - видеоконтент .- - - Сделано © Продюсер Контента, 2019, Producer.SUMrBro & Co. Information Producer CenterПродвижение творческих людей и интересных проектов: - Видео о Интересных людях, Интервью, Репортажи, Промо, Рабочие кадры.