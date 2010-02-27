Часы (тестовое задание)

Текст тестового задания:

"Сцена I

Длительность:

20 секунд (возможны корректировки при звуковом оформлении и монтаже)

Описание:

Солнечные часы – шест, вокруг него разметка с римскими цифрами по кругу (овалу/эллипсу). Перспектива смещается, часы плавно уменьшаются, на заднем плане вверху появляется небосклон, по которому движется солнце. При движении солнца изменяется положение тени от шеста.

Объекты сцены:

1) Шест и разметка вокруг него в виде солнечных часов с римскими цифрами – центр сцены, в начале сцены крупный план, в конце уменьшенный, обязательно наличие отбрасываемой тени синхронизованной с движением объекта №2;

2) Солнце – задний план, появление при уменьшении размеров объекта сцены №1 на фоне объекта №3, перемещение по фону с левой стороны экрана в правую;

3) Небосклон – появление на заднем плане при уменьшении размеров объекта №1, фон для объекта №2.

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