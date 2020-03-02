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Что такое ложь? Это норма нашей жизни © Антипод-цитата: Ха! Какая ложь? Посмотреть вокруг, да большая часть полные неадекватны! Простая пурга воспринимается как правда? Ну ты сопоставь хотя бы, ум то тебе на что? © Константин Марино - текст. © VJ CNiclav - музыка. © Продюсер контента - видеоконтент.
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Сделано © Продюсер Контента, 2019, Producer.SU