Делаю Анимацию c персонажами

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна Анимация ?
1)Могу для вас нарисовать шапку на ютуб !
2)Могу для вас нарисовать ролик !
3)Могу смонтировать ролик
4)Один кворк включает 30 секунд анимации с фоновой музыкой!
5)30 секунд ролика 700 рублей!
Я делаю качественные ролики, тщательно прорабатывая все детали: грамотная компоновка сцен, реалистичная пропорциональность объектов, общая динамика, подбор цветов, фонов, подбор фоновой музыки, близкой по настроению ролика и т. д.
Посмотреть работы можно здесь:
https://www.youtube.com/channel/UCy1hej0JWpOPV7h2XXOHLrA
Нужно для заказа:
При оформлении заказа:
1)Опишите свое задание!
2) прикрепляйте текст для персонажа!
3)пришлите нужные файлы и доступы!
4)Опишите все ваши идеи и пожелания!