Делаю Анимацию c персонажами

Нужна Анимация ?

1)Могу для вас нарисовать шапку на ютуб !

2)Могу для вас нарисовать ролик !

3)Могу смонтировать ролик

4)Один кворк включает 30 секунд анимации с фоновой музыкой!

5)30 секунд ролика 700 рублей!

Я делаю качественные ролики, тщательно прорабатывая все детали: грамотная компоновка сцен, реалистичная пропорциональность объектов, общая динамика, подбор цветов, фонов, подбор фоновой музыки, близкой по настроению ролика и т. д.

Посмотреть работы можно здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCy1hej0JWpOPV7h2XXOHLrA

Нужно для заказа:

При оформлении заказа:

1)Опишите свое задание!

2) прикрепляйте текст для персонажа!

3)пришлите нужные файлы и доступы!

4)Опишите все ваши идеи и пожелания!