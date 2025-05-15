День из жизни интроверта

Ироничная 2D-анимация, визуализирующая повседневные ситуации, знакомые каждому интроверту. Проект выполнен в формате вертикального ролика для социальных сетей (Instagram, TikTok), длительностью до 35 секунд. Анимация сочетает лёгкий юмор, узнаваемые сценарии и современный flat-дизайн.

Цель:

Создать relatable-контент, который вызывает эмоциональный отклик и органично вписывается в формат Reels / Shorts / Stories.

Что было сделано:

Разработка концепции и сценария

Иллюстрации и дизайн персонажа

Анимация в After Effects

Подбор музыки и финальный звукодизайн

Стиль:

Минимализм, мягкая цветовая палитра, плавные переходы, элементы юмористической постановки (zoom, реактивные движения, комикс-паузы).

Формат:

1080x1080, .mp4, с субтитрами и версией без текста

Роль:

Полный цикл — от идеи до финального рендера (motion design, иллюстрация, монтаж)