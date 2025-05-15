День из жизни интроверта

Ироничная 2D-анимация, визуализирующая повседневные ситуации, знакомые каждому интроверту. Проект выполнен в формате вертикального ролика для социальных сетей (Instagram, TikTok), длительностью до 35 секунд. Анимация сочетает лёгкий юмор, узнаваемые сценарии и современный flat-дизайн.
Цель:
Создать relatable-контент, который вызывает эмоциональный отклик и органично вписывается в формат Reels / Shorts / Stories.
Что было сделано:
Разработка концепции и сценария
Иллюстрации и дизайн персонажа
Анимация в After Effects
Подбор музыки и финальный звукодизайн
Стиль:
Минимализм, мягкая цветовая палитра, плавные переходы, элементы юмористической постановки (zoom, реактивные движения, комикс-паузы).
Формат:
1080x1080, .mp4, с субтитрами и версией без текста
Роль:
Полный цикл — от идеи до финального рендера (motion design, иллюстрация, монтаж)