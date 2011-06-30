ЭтаТема!1 -Выпуск 2

http://www.youtube.com/watch?v=3aKSpFvZx78

"ЭтаТема!!1" -проект, призванный помочь тем, кто хочет научится играть на гитаре.Это не те унылые учебники, где по нотам расписаны древние мелодии.

В этом выпуске пару простых уроков и тема из рекламы "Мистер Проппер"

http://www.youtube.com/watch?v=3aKSpFvZx78