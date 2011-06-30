ЭтаТема!1 -Выпуск 2
Анимация
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12 лет назад
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http://www.youtube.com/watch?v=3aKSpFvZx78
"ЭтаТема!!1" -проект, призванный помочь тем, кто хочет научится играть на гитаре.Это не те унылые учебники, где по нотам расписаны древние мелодии.
В этом выпуске пару простых уроков и тема из рекламы "Мистер Проппер"