Helloween

Анимация
Добавлена
15 лет назад
229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Анимированные символы для онлайн-казино.

(чтобы посмотреть анимацию, наведите на символ курсор).

Для каждой игры делала 11 символов, бонус-игру, шапку и общее оформление "автомата".

Программирование и оформление кнопок "автомата" не моё.

Формат файла не определен или не поддерживается!