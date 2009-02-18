Helloween
Анимация
Добавлена229 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимированные символы для онлайн-казино.
(чтобы посмотреть анимацию, наведите на символ курсор).
Для каждой игры делала 11 символов, бонус-игру, шапку и общее оформление "автомата".
Программирование и оформление кнопок "автомата" не моё.
Формат файла не определен или не поддерживается!