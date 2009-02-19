Анимированные символы для онлайн-казино.

(чтобы посмотреть анимацию, наведите на символ курсор).

Для каждой игры делала 11 символов, бонус-игру, шапку и общее оформление "автомата".

Программирование и оформление кнопок "автомата" не моё.