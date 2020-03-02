Как добыть денег? Ограбить банк?

Как добыть денег другим способом? Ограбить банк? © Антипод-цитата. И, вот она удачная идея - порабощение одним другого. Лезть в дебри человеческих отношений между мужчиной и женщиной не хочется, хотя принцип равноценен. © Константин Марино - текст. © VJ CNiclav - музыка. © Продюсер контента - видеоконтент. - - - Сделано © Продюсер Контента, 2019, Producer.SU