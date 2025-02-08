Как создать пассивный доход

Анимированный видеокреатив в строгом черном стиле, который акцентирует внимание на глубине темы финансовой грамотности. Камера динамично движется вокруг человека, стоящего спиной, создавая эффект интриги и концентрации на ключевых фразах.

Какая проблема решена:

Многие люди хотят получать пассивный доход, но не знают, с чего начать. Этот видеокреатив подчеркивает значимость финансовой грамотности и привлекает внимание аудитории через мощную визуальную подачу.

Использовано:

Программы: After Effects, Photoshop, Figma

Графические элементы: градиентный черный фон с легкой текстурой

Шрифты: сочетание строгих и современных гарнитур для усиления смысла

Анимация: движение камеры вокруг героя, плавное появление текста с акцентами на ключевых словах

Эффекты: затемнение, световые акценты, мягкие динамические тени

Время работы: 10 часов