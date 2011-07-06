Клип

Анимация
Добавлена
12 лет назад
134 просмотра
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http://www.youtube.com/watch?v=ZsThD1SLqkM

Технические особенности создания клипа при помощи использования графического стиля, монтажного ритма, спецэффектов, смысловых акцентов и видеоряда анимационного ролика. Выполнен в 2D программах.