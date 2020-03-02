Конкретное счастье?

Думать о счастье как о чем-то конкретном? © Антипод-цитата. Чудеса всегда возможны. Это как два вероятных варианта, как эмоции – активные и пассивные. То, что легко одному, другому вообще не посильно. Каждый летает в своем облаке греха, а кто-то лишен их напрочь. © Константин Марино - текст. © VJ CNiclav - музыка. © Продюсер контента - видеоконтент.- - -Сделано © Продюсер Контента, 2019, Producer.SUMrBro & Co. Information Producer CenterПродвижение творческих людей и интересных проектов: - Видео о Интересных людях, Интервью, Репортажи, Промо, Рабочие кадры.