Космо Райли (Авторский Мультсериал)

Доброго времени суток) Меня зовут Фарид. Я владею программой Moho и работаю в ней уже практически 2 года. Я участвовал в создании множество 2Д проектов. С моими Работами вы можете ознакомиться в моем портфолио! Вам нужна качественная 2Д анимация по доступной цене? Пишите, обо всем договоримся)