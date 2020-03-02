Любовь - самое счастливое и ценное чувство © Любовь - истинный путь к Счастью. Только искренняя привязанность и устремленность к другому человеку называется Любовью. Научитесь без “оглядки”, без “запасных” вариантов, любить и станете истинно счастливым в своем чувстве. © Константин Марино - текст. © VJ CNiclav - музыка. © Продюсер контента - видеоконтент. - - - Сделано © Продюсер Контента, 2019, Producer.SU