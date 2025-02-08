Монолитные дома в Киеве и области

Анимированный видеокреатив для рекламы элитной недвижимости. Фон — статичное изображение премиального монолитного дома, создающее ощущение надежности и качества. В кадр плавно въезжает текст с акцентом на скидку и цене за квадратный метр, а кнопка "Свайп вверх" динамично привлекает внимание.
Какая проблема решена:
Потенциальные покупатели часто упускают выгодные предложения на рынке недвижимости. Этот видеокреатив делает акцент на привлекательной цене и скидке, упрощая восприятие информации и побуждая к действию.
Использовано:
Программы: After Effects, Photoshop, Figma
Графические элементы: статичный элитный дом, плавно движущийся текст с акцентами
Шрифты: строгая, современная типографика для подчеркивания премиальности
Анимация: въезд текста в кадр, вертикальные движения элементов, эффект динамичного появления кнопки
Эффекты: затемненный фон, световые блики, легкая текстура для глубины
Время работы: 8 часов