Монолитные дома в Киеве и области

Анимированный видеокреатив для рекламы элитной недвижимости. Фон — статичное изображение премиального монолитного дома, создающее ощущение надежности и качества. В кадр плавно въезжает текст с акцентом на скидку и цене за квадратный метр, а кнопка "Свайп вверх" динамично привлекает внимание.

Какая проблема решена:

Потенциальные покупатели часто упускают выгодные предложения на рынке недвижимости. Этот видеокреатив делает акцент на привлекательной цене и скидке, упрощая восприятие информации и побуждая к действию.

Использовано:

Программы: After Effects, Photoshop, Figma

Графические элементы: статичный элитный дом, плавно движущийся текст с акцентами

Шрифты: строгая, современная типографика для подчеркивания премиальности

Анимация: въезд текста в кадр, вертикальные движения элементов, эффект динамичного появления кнопки

Эффекты: затемненный фон, световые блики, легкая текстура для глубины

Время работы: 8 часов