Мультфильм Новогоднее поздравление от Роддома

Добавлена
8 лет назад
207 просмотров
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Описание:

Мультфильм Новогоднее поздравление от Роддома на Фурштатской. 

Совмещение 2D анимации и видео. Рисованные углем и пастелью фоны.

Состав работ: 

Разработка персонажей, создание аутентичных фонов (уголь, пастель), перекладная и покадровая анимация, внедрение анимации в видео. Видео и звуковое сопровождение предоставлены заказчиком.

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