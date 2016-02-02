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Описание:
Мультфильм Новогоднее поздравление от Роддома на Фурштатской.
Совмещение 2D анимации и видео. Рисованные углем и пастелью фоны.
Состав работ:
Разработка персонажей, создание аутентичных фонов (уголь, пастель), перекладная и покадровая анимация, внедрение анимации в видео. Видео и звуковое сопровождение предоставлены заказчиком.
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