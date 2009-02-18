Мультимедийная открытка "Поздравление с 23 февраля

Анимация
Добавлена
15 лет назад
601 просмотр
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http://www.binario.ru/cards/23feb/2008/

Мультимедийная открытка "Поздравление с 23 ыевраля" для web-студии Binario.

Разработка, отрисовка, анимирование и озвучивание мультимедийной открытки