Мультипликационное музыкальное видео поздравление

Создам музыкальное видео поздравление с элементами пародии. Так оригинально можно поздравить с любым праздником: Новым годом, Днём рождения, 8 Марта, или, с каким-то знаменательным событием. Поздравить можно кого-то персонально, а, также, коллектив, компанию, или организацию. Персонажа для поздравления можно взять любого: политика, актёра, спортсмена, и т. д.Текст переделки песни (пародии) напишу сам. Примеры: https://youtu.be/dlelbQHe8jM

https://youtu.be/q73xtVX0qKc