Пример ролика в стиле "Видеоинфографика"

HANDYPLAY animation studio - Производство анимационного контента под ключ.

У нас большой опыт в коммерческой анимации.

Выполнено более 300 проектов.

Консультация и составление сметы на проект – бесплатно.

В подарок от студии – крутая анимация логотипа.

Минимальные сроки изготовления - от 24 часов до 5 дней.

Стоимость ролика под ключ - от 10 000 до 40 000 рублей за 60 секунд.

Гарантия качества и индивидуального подхода.

Примеры работ - https://www.youtube.com/channel/UCHrGBZKqh8VT28WR5NUS3pA

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