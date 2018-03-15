Продающее видеодля для центра "Зорык"

Добрый день!

Зовут меня Максим. Я занимаюсь созданием анимационных и рисованных видео.

Делаю все это в комплексе: пишу сценарий, создаю персонажей, делаю озвучку и отдаю Вам готовое видео в формате Full HD.

Вот ссылка на мои работы:

https://www.youtube.com/watch?v=cwv8PDvtrP8&list=PLmsdGFW8PMR1pGBX_n-GLThAB4VuQ4tSW

Срок - от 3х дней.

Работаю качественно и ответственно.

Ниже мои контакты:

Viber:+380997252506

Telegram: animation_99

Телефон: +380997252506

Почта:[email protected]