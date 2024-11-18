Промо відео N Crypto Conference 2024

Анімаційна афіша для івентів повинна бути яскравою, динамічною та відображати стиль, сучасність і посил заходу. Ми раді бути частиною масштабного технологічного світу Блокчейн та крипти🌐
Тож, до вашої уваги - анімаційне відео і, одночасно, анонс потужної конференції - N Crypto Conference 2024, яка відбудеться 19 квітня, в КВЦ ПАРКОВИЙ.
Всі, хто прагне зануритися у світ блокчейну та криптовалют, трейдингу, web3 технологій та штучного інтелекту - welcome!
✔️1000 учасників
✔️30 спікерів та цікаві гості, блогери
✔️Велика експозона лідерів галузі та перспективні стартапи
✔️Afterparty та Networking
А за промокодом 7030.STUDIO - діє знижка -10% на участь у конференції🔥Реєструйтеся вже зараз!
Побачимося, друзі!
І пам’ятайте: ми всюди і нас не зупинити🚀