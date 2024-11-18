Промо відео N Crypto Conference 2024

Анімаційна афіша для івентів повинна бути яскравою, динамічною та відображати стиль, сучасність і посил заходу. Ми раді бути частиною масштабного технологічного світу Блокчейн та крипти🌐

Тож, до вашої уваги - анімаційне відео і, одночасно, анонс потужної конференції - ​​N Crypto Conference 2024, яка відбудеться 19 квітня, в КВЦ ПАРКОВИЙ.

Всі, хто прагне зануритися у світ блокчейну та криптовалют, трейдингу, web3 технологій та штучного інтелекту - welcome!

✔️1000 учасників

✔️30 спікерів та цікаві гості, блогери

✔️Велика експозона лідерів галузі та перспективні стартапи

✔️Afterparty та Networking

А за промокодом 7030.STUDIO - діє знижка -10% на участь у конференції🔥Реєструйтеся вже зараз!

Побачимося, друзі!

І пам’ятайте: ми всюди і нас не зупинити🚀

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