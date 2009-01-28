Саунд-дизайн компьютерной игры

Анимация
Добавлена
15 лет назад
180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://audiotheater.indeep.ru/video/neandertal-hi.rar

Звуковое оформление игры «Neanderthal adventures» (подбор и запись шумов, голосов, спецэффектов).

Скачать демо-фрагменты можно с моего сайта по приведенной ссылке.