Саунд-дизайн компьютерной игры
Анимация
Добавлена180 просмотров
15 лет назад
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http://audiotheater.indeep.ru/video/neandertal-hi.rar
Звуковое оформление игры «Neanderthal adventures» (подбор и запись шумов, голосов, спецэффектов).
Скачать демо-фрагменты можно с моего сайта по приведенной ссылке.