Схема процесса водоочистки.
Анимация
Добавлена112 просмотров
14 лет назад
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Схема делалась для мониторинга системы водоочистки. Данные о состоянии системы подгружались из внеш него файла через заданный промежуток времени. Для демонстрации работы с разными параметрами повешены кнопки "+" и "-".
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