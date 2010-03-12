Смайлики
Анимация
Добавлена299 просмотров
14 лет назад
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Эти ребята ищут хозяев. Размер колобка – 21/21 пиксель. Высота файлов – 24 пикселя, ширина – не фиксированна. Формат – Gif на прозрачном фоне. Доработка до полного набора по Вашим пожеланиям.
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