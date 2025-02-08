Создай себя заново анимированный видеобаннер

Видеобаннер для онлайн-курса по снижению веса, основанного на принципах психологии. Анимация добавляет глубину и динамику, создавая эффект погружения и подчёркивая трансформационный процесс.

Какую проблему решает дизайн:

Этот видеобаннер помогает захватить внимание аудитории за счёт плавной анимации. Элементы дыма символизируют перерождение и изменение себя, а мягкие движения модели создают ощущение лёгкости и естественности.

Сценарий анимации:

Градиентный фон с текстом – заголовок появляется с мягким эффектом появления

Комната со стулом – плавный fade-in

Дым рассеивается – в нём проявляется девушка

Лёгкие движения модели – зацикленная анимация головы и тела

Анимированные плашки – появляются с эффектом выезда и размытия

Создай себя заново – начни трансформацию уже сегодня!

Что было использовано:

Программы: After Effects, Photoshop, Figma

Стоки/ШИ: Фото модели, текстуры, дым, звуки, музыка

Эффекты: Плавное появление, зацикленные движения, работа с частицами (дым)

Срок выполнения: 10 часов