Создай себя заново анимированный видеобаннер

Видеобаннер для онлайн-курса по снижению веса, основанного на принципах психологии. Анимация добавляет глубину и динамику, создавая эффект погружения и подчёркивая трансформационный процесс.
Какую проблему решает дизайн:
Этот видеобаннер помогает захватить внимание аудитории за счёт плавной анимации. Элементы дыма символизируют перерождение и изменение себя, а мягкие движения модели создают ощущение лёгкости и естественности.
Сценарий анимации:
Градиентный фон с текстом – заголовок появляется с мягким эффектом появления
Комната со стулом – плавный fade-in
Дым рассеивается – в нём проявляется девушка
Лёгкие движения модели – зацикленная анимация головы и тела
Анимированные плашки – появляются с эффектом выезда и размытия
Создай себя заново – начни трансформацию уже сегодня!
Что было использовано:
Программы: After Effects, Photoshop, Figma
Стоки/ШИ: Фото модели, текстуры, дым, звуки, музыка
Эффекты: Плавное появление, зацикленные движения, работа с частицами (дым)
Срок выполнения: 10 часов