Создание рекламных роликов One Way. Рекламный роли

http://onewayanimation.ru/

One Way – креативная студия по созданию и продвижению рекламных роликов. Основным направлением деятельности является анимационный маркетинг.

Наш новый кейс для компании Тельферлифт (http://www.telferlift.ru) - ведущий российский производитель и поставщик грузовых подъемников.

Рекламный ролик сделан по определенному скрипту, которым пользуются все менеджеры по продажам:

1. Потребность

2. Решение

3. Презентация продуктов

4. Обратная связь

По вопросам создания и продвижения рекламных роликов:

8 (812) 946-96-09