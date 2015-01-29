Создание рекламных роликов One Way. Рекламный роли

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One Way – креативная студия по созданию и продвижению рекламных роликов. Основным направлением деятельности является анимационный маркетинг.
Наш новый кейс для компании Тельферлифт (http://www.telferlift.ru) - ведущий российский производитель и поставщик грузовых подъемников.
Рекламный ролик сделан по определенному скрипту, которым пользуются все менеджеры по продажам:
1. Потребность
2. Решение
3. Презентация продуктов
4. Обратная связь
По вопросам создания и продвижения рекламных роликов:
8 (812) 946-96-09