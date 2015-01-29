Создание рекламных роликов One Way. Рекламный роли

Добавлена
9 лет назад
110 просмотров
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http://onewayanimation.ru/

One Way – креативная студия по созданию и продвижению рекламных роликов. Основным направлением деятельности является анимационный маркетинг.

Наш новый кейс для компании Тельферлифт (http://www.telferlift.ru) - ведущий российский производитель и поставщик грузовых подъемников. 

Рекламный ролик сделан по определенному скрипту, которым пользуются все менеджеры по продажам:

1. Потребность

2. Решение 

3. Презентация продуктов

4. Обратная связь

По вопросам создания и продвижения рекламных роликов: 

8 (812) 946-96-09