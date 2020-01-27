Видеомонтаж

Здравствуйте. Хотела бы предложить Вам свои услуги. Занимаюсь видеомонтажом более 2 летОбладаю навыками: нарезать видеоряд на фрагменты; делать склейку с незаметными, естественными переходами; добавлять спецэффекты; накладывать звук, синхронизировать его с изображением; добавлять титры и другой текст; работать с графикой. youtu.be/q6sXKs9eTDY youtu.be/XprkSExTOX4 https://www.youtube.com/watch?v=IxgsyGbjHyM&t=2s