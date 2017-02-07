2010г Дом в "Лесках" (225 кв.м)

Добавлена
7 лет назад
140 просмотров
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Дом с мансардным этажом и гаражом общей площадью 225 кв. м.