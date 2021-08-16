Архитектор

В 1992 г., после окончания учёбы в ДИСИ (архитектура) как молодой специалист работал в Никопольском филиале ГПИ «Днепргражданпроект» архитектором.

В 1994 г. -в городе Орджоникидзе (сейчас г. Покров, ОГОК, градо-образующее предприятие) каменщиком.

В 2001 г. -в проектно-конструкторском отделе ОГОКа - архитектором.

В 2003 г. был назначен главным архитектором ПКО.

Наряду с работами для разделов АР и АС разрабатывал также чертежи железобетонных и металлических конструкций, "конструктивы" и узлы быстровозводимых зданий, утепление фасадов и др.

Работаю в компьютерных программах:

-ArchiCAD;

- АutoCAD;

-KOMPAS-3D;

-SCAD Office и др.

Мои контакты: телефон 063 297 25 57, эл. почта [email protected]