Архитектор

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В 1992 г., после окончания учёбы в ДИСИ (архитектура) как молодой специалист работал в Никопольском филиале ГПИ «Днепргражданпроект» архитектором.
В 1994 г. -в городе Орджоникидзе (сейчас г. Покров, ОГОК, градо-образующее предприятие) каменщиком.
В 2001 г. -в проектно-конструкторском отделе ОГОКа - архитектором.
В 2003 г. был назначен главным архитектором ПКО.
Наряду с работами для разделов АР и АС разрабатывал также чертежи железобетонных и металлических конструкций, "конструктивы" и узлы быстровозводимых зданий, утепление фасадов и др.
Работаю в компьютерных программах:
-ArchiCAD;
- АutoCAD;
-KOMPAS-3D;
-SCAD Office и др.
Мои контакты: телефон 063 297 25 57, эл. почта [email protected]