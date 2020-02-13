Архитектурные проекты

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В данном проекте нужно было выполнить надстройку второго уровня, с последующей расстановкой мебели.
Весь комплекс чертежей который был выполнен:
1. Обмерный чертеж.
2. План размещения мебели, 1-уровень.
3. План размещения мебели, 2-уровень.
4. План-схема расположения балочной клетки.
5. Разрез 1-1, Разрез 2-2.
6. Чертеж винтовой лестницы.