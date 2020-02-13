Архитектурные проекты

В данном проекте нужно было выполнить надстройку второго уровня, с последующей расстановкой мебели.

Весь комплекс чертежей который был выполнен:

1. Обмерный чертеж.

2. План размещения мебели, 1-уровень.

3. План размещения мебели, 2-уровень.

4. План-схема расположения балочной клетки.

5. Разрез 1-1, Разрез 2-2.

6. Чертеж винтовой лестницы.