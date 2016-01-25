Архитектурные проекты, проектирование, чертежи

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Гончарова Екатерина Евгениевна
Дата рождения:31 июл 1991
Регион: Киев
Телефон(ы):0937729095
E-mail: [email protected]
[/table]Архитектор
Цель
Получение одной из указанных должностей
Ключевая информация
- Выполнение собственных проектов;
-разработка архитектурно-строительных частей проектов:
-эскизное проектирование, рабочая документация;
-градостроительных и архитектурных решений;
-увязка принятых решений с проектными разработками других разделов (частей)
проекта;
-авторский надзор за строительством проектируемых объектов;
(Имеется партфолио при необходимости предоставлю!)
Опыт работы
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Архитектор
[/table]Проектный институт СБ Украины
Строительство
-разработка архитектурно-строительных частей проектов: эскизноепроектирование, рабочая документация;
-участие в подготовке технических заданий на разработку градостроительных иархитектурных решений;
-увязка принятых решений с проектными разработками других разделов (частей)проекта;
-авторский надзор за строительством проектируемых объектов;
- коррекция уже готовых проектов.
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Специалист рекламно информационных систем
[/table]Фокстрот. Техника для дома
Внутреннее и внешнее оформление магазинов. Новое оформление во времяоткрытия, расширение, ремоделингов и т.д. работа с подрядчиками, заказ
внутренней и внешней навигации магазинов.
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Архитектор
[/table]Генпланинвест
- Выполнение проектовмалоэтажных зданий и сооружений
- Проектирование коттеджей
- Коррекция уже готовых проектов
- архитектурное сопровождение проектов;
- защита проектов в экспертизе и проведение авторского надзора;
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Киевский национальный университет строительства и архитектуры (Киев)
[/table] «Городское строительство ихозяйство» (форма обучения заочная) , бакалавр
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Киевский коледж строительства, архитектуры и дизайна (Киев)
[/table]Архитектура зданий и сооружений, специалист