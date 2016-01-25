Архитектурные проекты, проектирование, чертежи

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Гончарова Екатерина Евгениевна

Дата рождения:31 июл 1991

Регион: Киев

Телефон(ы):0937729095

E-mail: [email protected]

[/table]Архитектор

Цель

Получение одной из указанных должностей

Ключевая информация

- Выполнение собственных проектов;

-разработка архитектурно-строительных частей проектов:

-эскизное проектирование, рабочая документация;

-градостроительных и архитектурных решений;

-увязка принятых решений с проектными разработками других разделов (частей)

проекта;

-авторский надзор за строительством проектируемых объектов;

(Имеется партфолио при необходимости предоставлю!)

Опыт работы

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Архитектор

[/table]Проектный институт СБ Украины

Строительство

-разработка архитектурно-строительных частей проектов: эскизноепроектирование, рабочая документация;

-участие в подготовке технических заданий на разработку градостроительных иархитектурных решений;

-увязка принятых решений с проектными разработками других разделов (частей)проекта;

-авторский надзор за строительством проектируемых объектов;

- коррекция уже готовых проектов.

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Специалист рекламно информационных систем

[/table]Фокстрот. Техника для дома

Внутреннее и внешнее оформление магазинов. Новое оформление во времяоткрытия, расширение, ремоделингов и т.д. работа с подрядчиками, заказ

внутренней и внешней навигации магазинов.

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Архитектор

[/table]Генпланинвест

- Выполнение проектовмалоэтажных зданий и сооружений

- Проектирование коттеджей

- Коррекция уже готовых проектов

- архитектурное сопровождение проектов;

- защита проектов в экспертизе и проведение авторского надзора;

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Киевский национальный университет строительства и архитектуры (Киев)

[/table] «Городское строительство ихозяйство» (форма обучения заочная) , бакалавр

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Киевский коледж строительства, архитектуры и дизайна (Киев)

[/table]Архитектура зданий и сооружений, специалист