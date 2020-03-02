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Архитектурно-строительная часть
Архитектура зданий
Добавлена
4 года назад
155 просмотров
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Здесь размещены чертежи и примеры работ по проектированию малоэтажных зданий по технологии SIP.
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Алексей Кердывар
keralesha
Был
4 года назад
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