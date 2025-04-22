Багатоповерховий будинок

Проєкт передбачає будівництво 9-поверхового житлового будинку змішаного використання, що поєднує функції комфортного проживання та громадського обслуговування.

На першому поверсі розташовані комерційні приміщення — кафе з літньою терасою та магазини, які формують активний фасад та створюють затишне міське середовище для мешканців і відвідувачів.

Житлова частина представлена квартирами різних типів для задоволення потреб різних категорій мешканців:

— однокімнатні квартири-студії,

— двокімнатні,

— трикімнатні квартири.

Інфраструктура комплексу включає:

— підземний паркінг для мешканців,

— гостьову автостоянку,

— дитячий майданчик,

— зони відпочинку поруч з кафе, обладнані вуличними меблями та озелененням.

Проєкт створює комфортний та сучасний простір, орієнтований на зручність, функціональність та гармонію з навколишнім середовищем.