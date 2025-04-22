Багатоповерховий будинок

Проєкт передбачає будівництво 9-поверхового житлового будинку змішаного використання, що поєднує функції комфортного проживання та громадського обслуговування.
На першому поверсі розташовані комерційні приміщення — кафе з літньою терасою та магазини, які формують активний фасад та створюють затишне міське середовище для мешканців і відвідувачів.
Житлова частина представлена квартирами різних типів для задоволення потреб різних категорій мешканців:
— однокімнатні квартири-студії,
— двокімнатні,
— трикімнатні квартири.
Інфраструктура комплексу включає:
— підземний паркінг для мешканців,
— гостьову автостоянку,
— дитячий майданчик,
— зони відпочинку поруч з кафе, обладнані вуличними меблями та озелененням.
Проєкт створює комфортний та сучасний простір, орієнтований на зручність, функціональність та гармонію з навколишнім середовищем.