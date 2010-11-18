Бионик-паркинг на 300 машин

Концепция проекта тесно переплетается с градостроительным предложением. В чем она заключается? Прежде всего паркинг служит «переходом» между загазованной городской средой и зеленой территорией террасированного спуска и городского сада. Как это достигается? Во-первых, взаимосвязь достигается за счет использования системы автоматической транспортировки автомобиля, что резко снижает вредоносное воздействие на природу. Во-вторых, чтобы подчеркнуть связь с природой, форма объекта выполнена в стиле бионики. За основу формы была взята человеческая стопа.

Заходя внутрь объекта мы увидим через стекло как наш и другие автомобили по конвееру поднимаются над нами к лифту, пройдя далее мы попадаем в отличное уютное кафе из которого открывается вид на 30 метровый террасированный спуск в низину.