Быстровозводимое здание лаборатории

Раздвижной контейнер-лаборатория предназначен для проведения полевых лабораторных работ.

Контейнер перемещается в сложенном состоянии до необходимого места, где

контейнер автоматически раскладывается в рабочее состояние.

Габаритные размеры внутренние в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7,2х7,8х2,5 м.

Габаритные размеры наружные в сложенном состоянии (ШхДхВ) 2,6х10х3,3 м.

Габаритные размеры наружные в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7,9х10х3,3 м.

Разработана 3д модель, АР, КМ, КМД, ВК, ОВиК, ЭОС и ПБ.

Срок разработки: 90 дней.