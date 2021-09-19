Быстровозводимое здание лаборатории

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Раздвижной контейнер-лаборатория предназначен для проведения полевых лабораторных работ.
Контейнер перемещается в сложенном состоянии до необходимого места, где
контейнер автоматически раскладывается в рабочее состояние.
Габаритные размеры внутренние в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7,2х7,8х2,5 м.
Габаритные размеры наружные в сложенном состоянии (ШхДхВ) 2,6х10х3,3 м.
Габаритные размеры наружные в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7,9х10х3,3 м.
Разработана 3д модель, АР, КМ, КМД, ВК, ОВиК, ЭОС и ПБ.
Срок разработки: 90 дней.