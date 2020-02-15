Чертежи любой сложности

Образование - Ростовский Государственный Строительный Университет. 2000-2006 гг. Специализация - архитектор-реставратор.Разрабатываю рабочие и эскизные архитектурные чертежи объектов капитального строительства (жилые, общественные)Разрабатываю раздел ПЗУ объектов капитального строительстваВыполняю расчеты инсоляции для жилых и общественных зданий.Работаю в AutoCad.Быстро, качественно, надежно. Умею создавать трехмерные модели любой сложности.