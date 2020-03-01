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Дизайн интерьера/ 3Dмоделирование
Архитектура зданий
Добавлена
4 года назад
111 просмотров
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Разработка дизайна интерьера, чертежи в autocad, Предметное моделирование.
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Анна Ильина
annailina
Был
4 года назад
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