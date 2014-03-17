Дизайн современной квартиры кухня 2

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Дизайн трехкомнатной квартиры 78 кв.м. в современном стиле.
Дизайн яркой и современной квартиры для семьи с 3 детьми.Дизайн этой квартиры отличается жизнерадостностью оттенков. Большая гостиная была переделана в гостиную-спальню для девочки подростка. Но в тоже время не потеряла функцию свободной зоны для семейного время провождения.
Большой коридор вмещает множество разных шкафов и приукрашен световыми вставками для увеличения пространства.
Кухня выполняет также функцию столовой. Яркие тона оранжевого разбили монотонность бежевых оттенков.
Небольшие сан-узлы отделаны белой плиткой с красивым и изящным морским рисунком.
Детская мальчиков совмещает все что надо современным детям как подросткам и так и совсем маленьким. Двухэтажная кровать и отельные рабочие зоны позволят свободно спать и учиться.
Спальня выполнена в шоколадных тонах. Над кроватью большой постер-одуванчик. подоконник между балконом и комнатой использован под полки для книг.
На балконе небольшой кабинет для рукоделия.